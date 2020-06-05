AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء كندا: يجب أن يحصل العالم كله على لقاح فيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:00 ص
رئيس الوزراء الكندي،
رئيس الوزراء الكندي، جستين ترودو
Advertisements
أ ش أ
قال رئيس الوزراء الكندي، جستين ترودو، اليوم الخميس، إنه يجب أن يحصل العالم كله على لقاح فيروس (كوفيد-19) للقضاء على المرض.

وأرسل ترودو هذه الرسالة اليوم في قمة اللقاحات العالمية الافتراضية، التي جمعت 8.8 مليار دولار، والتي استضافتها المملكة المتحدة اليوم الخميس، بمشاركة عشرات الدول والمنظمات لتمويل لقاحات للأمراض المعدية والأمراض التي يمكن الوقاية منها. ويتجاوز هذا المبلغ الذي قدمته أكثر من 50 دولة ومنظمة ما كان متوقعا، إذ كان الهدف المبدئي جمع 7.4 مليار دولار.

وتنعقد قمة اللقاح الدولية في الوقت الذي يتصدى فيه العالم لمرض (كوفيد-19)، ويبحث عن طرق لتطوير لقاح وعلاج للعدوى. 
وكانت هذه هي القمة الدولية الثالثة لترودو في غضون أسبوع حيث صعدت كندا من جهودها للفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي للمساعدة في إعادة بناء عالم ما بعد الوباء.

وسعت القمة، التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى ضمان حصول الدول الفقيرة على لقاح نهائي ضد فيروس كورونا.
وقال ترودو: "بصفتنا مجتمعا عالميا، يجب أن نعمل معا للتأكد من حصول الناس في جميع أنحاء العالم على اللقاحات - خاصة الأكثر ضعفا. لذا، لا ينبغي أن يكون صدمة لأي شخص أن صحة مواطنينا تعتمد على صحة الجميع في كل مكان."
وتعهدت الحكومة الكندية، الشهر الماضي، بتقديم مبلغ 600 مليون دولار على مدى خمس سنوات لصالح التحالف الدولي للقاحات "جافي" لتوزيع اللقاحات على الدول الأقل نموا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كندا تخصص 850 مليون دولار لجهود تطوير لقاح كورونا

وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى 250 ألف حالة

العالم يسابق الزمن للانتصار على فيروس كورونا.. قادة الدول يضخون مليارات الدولارات لإنتاج عقار يوقف الوباء.. وصدمة كبيرة يكشفها كبير الخبراء في أمريكا

157 وفاة و1381 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كندا

كندا تعلن بدء تجارب سريرية للقاح ضد فيروس كورونا

افتراضيا.. بريطانيا تستضيف قمة لتمويل تطعيم الفقراء حول العالم

ترشيحاتنا

خناقة هرمونات.. سيدتان تعتديان على 3 مراهقات في حديقة عامة

رئيس بنك مصر: 280 موظفا أصيبوا بـ كورونا و10 وفيات

وعكة صحية مفاجئة.. حجز أحمد فلوكس بأحد مستشفيات القاهرة .. صور

خالد الغندور: هناك مواقف ولحظات فارقة تبين مدى انتماءك لناديك

من داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي.. بكامل وعيها .. آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

وزير التعليم يتخذ قرارا نهائيا حول مصير امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. علاج منزلي للجرب

لـ الأمهات.. 5 حيل مختلفة لـ علاج آلم المعدة عند الأطفال

يقلل من خطر الإصابة بـ السكرى.. فوائد لن تتوقعها عند تناول فيتامين د