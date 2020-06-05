صادرات أمريكا تنخفض 20% خلال أبريل

ارتفع العجز التجاري الأميركي خلال شهر أبريل فقط، إذ أثرت جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 على تدفق السلع والخدمات عالميا، مما دفع الصادرات لأدنى مستوى في عشرة أعوام، وقالت وزارة التجارة اليوم إن عجز التجارة قفز 16.7% إلى 49.4 مليار دولار.





وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تنامي عجز التجارة إلى 49.0 مليار دولار في أبريل، وانخفضت الصادرات في أبريل بنسبة 20.5% إلى 151.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2010، وهوت صادرات السلع 25.2% إلى 95.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2009.









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وتراجعت صادرات السيارات الأمريكية وأجزائها إلى 3.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 1992. وانخفضت صادرات السلع الاستهلاكية إلى 10.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2006، وتأثرت صادرات الخدمات بالقيود على السفر، وهو ما قلص الفائض في حساب الخدمات إلى 22.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2016.

ونزلت الواردات 13.7% إلى 200.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2010. وانخفضت واردات السلع 13.6% إلى 167.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2010.