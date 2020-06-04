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اقتصاد

البورصة تربح 25.5 مليار جنيه في أسبوع

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 25.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الخميس ليستقر عند مستوى 568.1 مليار جنيه مقابل مستوى 542.6 مليار جنيه أول الأسبوع.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.131 مليار جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 10621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 1590 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12185 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 4119 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة.
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