البورصة تربح 25.5 مليار جنيه في أسبوع

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للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 25.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الخميس ليستقر عند مستوى 568.1 مليار جنيه مقابل مستوى 542.6 مليار جنيه أول الأسبوع.