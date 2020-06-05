نشرة خدمات "صدى البلد".. الجمارك تحدد موعد تقديم ضريبة القيمة المضافة.. طرح شقق لمحدودى الدخل بالقاهرة والجيزة والقليوبية.. والبترول تستكمل استقبال قراءة عدادات الغاز من المواطنين إلكترونيا

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري نشرته الاقتصادية الخدمية، التي تشمل أبرز الخدمات الاقتصادية الهامة المقدمة من الموقع للقراء، ويأتي في مقدمتها أن مصلحة الضرائب المصرية حددت يوم 15 يونيو كآخر موعد لتقديم إقرار شهر أبريل إلكترونيا، وإليكم أبرز الموضوعات اليوم:
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه على جميع المسجلين ضرورة الالتزام بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر أبريل 2020 في الموعد القانوني المحدد له، وهو الخامس عشر من شهر يونيو 2020، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية بشأن الضريبة على القيمة المضافة.
كشفت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن تأجيل طرح وحدات سكنية جديدة لسكان القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" للعام المالى المقبل 2020 - 2021، والذي يبدأ 1 يوليو القادم.
تطرح وزارة الإسكان يوم الأحد المقبل ولمدة شهر تقريبا شققا سكنية جاهزة للتسليم الفورى بــ10 محافظات هى "الفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، أسيوط، وبنى سويف، ومطروح".
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهرين، تبدأ من أمس الخميس 4 يونيو، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.
يستكمل اليوم، الجمعة، الموقع الإلكترونى لشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، استقبال قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، عبر المواطنين، وحتى يوم 15 من الشهر الجاري يونيو 2020، وذلك بعد قرار إيقاف مرور المحصلين التابعين للشركة للمنازل في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".