نشرة خدمات "صدى البلد".. الجمارك تحدد موعد تقديم ضريبة القيمة المضافة.. طرح شقق لمحدودى الدخل بالقاهرة والجيزة والقليوبية.. والبترول تستكمل استقبال قراءة عدادات الغاز من المواطنين إلكترونيا

تطرح وزارة الإسكان يوم الأحد المقبل ولمدة شهر تقريبا شققا سكنية جاهزة للتسليم الفورى بــ10 محافظات هى "الفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، أسيوط، وبنى سويف، ومطروح".

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهرين، تبدأ من أمس الخميس 4 يونيو، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.







