لمواجهة كورونا.. تعرف على الوظائف الكاملة لـ تطبيق صحة مصر .. فيديو

طرحت وزارة الصحة المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيديو جديد يشرح الوظائف التى يقوم بها تطبيق صحة مصر.
وحسب الفيديو المنشور من قبل الوزراة فإن للتطبيق عدد من الوظائف ومنها الآتي:
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1- تطبيق صحة مصر بديل عن التحدث للخط الساخن 105 ، فضلًا عن إجاباته السريعة على المواطنين .
2- يمكنك من خلاله الاستعلام عن صحتك وصحة غيرك حال الشك فى الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
3- توضيح الأماكن والعناوين للمستشفيات التى تستقبل حالات كورونا بالخرائط .
4- التنبيه عند الدخول فى أماكن بها حالات كورونا وإرسال الإرشادات الواجب اتباعها فى هذه الأماكن .
5- المتابعة اليومية لحالات العزل المنزلى ، وتقديم الإجراءات الواجب اتباعها.
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6- تنبيهات وإرشادات لكل فرد حسب حالته الصحية
7- معرفة آخر الإحصائيات الخاصة بالفيروس وانتشاره
8- توفير الأرقام والمواقع الرسمية لوزارة الصحة .
وقالت الوزارة إن التطبيق متاح على الهواتف المحمولة نظام الأندرويد والآيفون ويمكن تحميله من خلال الروابط التالية:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ