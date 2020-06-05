لمواجهة كورونا.. تعرف على الوظائف الكاملة لـ تطبيق صحة مصر .. فيديو

صحة مصر.





وحسب الفيديو المنشور من قبل الوزراة فإن للتطبيق عدد من الوظائف ومنها الآتي:





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1- تطبيق صحة مصر بديل عن التحدث للخط الساخن 105 ، فضلًا عن إجاباته السريعة على المواطنين .





2- يمكنك من خلاله الاستعلام عن صحتك وصحة غيرك حال الشك فى الإصابة بفيروس كورونا المستجد .





3- توضيح الأماكن والعناوين للمستشفيات التى تستقبل حالات كورونا بالخرائط .





4- التنبيه عند الدخول فى أماكن بها حالات كورونا وإرسال الإرشادات الواجب اتباعها فى هذه الأماكن .





5- المتابعة اليومية لحالات العزل المنزلى ، وتقديم الإجراءات الواجب اتباعها.

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6- تنبيهات وإرشادات لكل فرد حسب حالته الصحية





7- معرفة آخر الإحصائيات الخاصة بالفيروس وانتشاره





8- توفير الأرقام والمواقع الرسمية لوزارة الصحة .





وقالت الوزارة إن التطبيق متاح على الهواتف المحمولة نظام الأندرويد والآيفون ويمكن تحميله من خلال الروابط التالية: نسخة اندرويد https://bit.ly/2MHG97L نسخة ايفون https://apple.co/3gURgYJ











