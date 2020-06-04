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مستشار وزيرة الصحة: الاشتراك بتطبيق صحة مصر سهل ويوفر معلومات كثيرة..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:50 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال المهندس هيثم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن التسجيل على تطيبق صحة مصر سهل للغاية.


 وتابع صلاح خلال حواره بفضائية "أون إى" أنه فى البداية يجب تنزيل تطبيق صحة مصر على التليفون المحمول والاجابة عن الأسئلة وتسجيل البيانات.

 

وأشار هيثم صلاح، أن وزارة الصحة بها قاعدة بيانات ضخمة تضم أصحاب الامراض المزمنة، السكر، الكانسر، وغير ذلك.

 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة، أن الفائدة من تطبيق صحة مصر يحوى كما هائلا من المعلومات من مصادرها والتى يمكن للمشترك فيه الحصول عليها بسهول.

 

وأكد هيثم صلاح، أنه يتم تحديث كافة المعلومات عن فيروس كورونا يوميا، ويتم الرد على اسئلة المواطنين، كما يمكن من خلال التطبيق الإبلاغ عن حالات فيروس كورونا.


وكشف مستشار وزيرة الصحة، أن التطبيق يرشد المصابين بفيروس كورونا عن أقرب 5 مستشفيات عزل.

 

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