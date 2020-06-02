وزارة الصحة: مليون و200 ألف مواطن استخدموا تطبيق صحة مصر.. فيديو

قال الدكتور ايسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الرقم القومي ضرورى للاشتراك في تطبيق صحة مصر، لافتًا إلى أن هناك مليونا و200 ألف شخص استخدموه حتى الآن، وأن هناك عددا كبيرا من المستشفيات التى تخدم مرضى ومصابي فيروس كورونا.





وأضاف مستشار وزيرة الصحة ، فى لقاء عبر سكايب، مع برنامج " المواجهة" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن أى سؤال سيجد المواطن له إجابة على تطبيق صحة مصر، مشيرًا إلى أنه يتم المتابعة اليومية للمرضى فى العزل المنزلى عبر تطبيق صحة مصر.





وأوضح أنه يمكن الإبلاغ عن أى حالة إصابة بفيروس كورونا عبر تطبيق صحة مصر، مضيفًا انه من خلال التطبيق يمكن التعرف على أقرب 5 مستشفيات للمكان المتواجد فيه الشخص.





ونوه إلى أن تطبيق صحة مصر بسيط ومن الممكن لأى شخص التعامل معه بكل سهولة، موضحًا أنه يتم تطوير التطبيق بشكل دورى.





وأكد أن التطبيق يحذر المواطن من تواجده فى منطقة حجر صحى، مضيفًا أنه يمكن المتابعة اليومية للمعزولين فى المنزل مع الطبيب عبر تطبيق صحة مصر.