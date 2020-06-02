تعرف على أسباب ارتفاع إصابات كورونا وموعد الذروة..فيديو

قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة زميل سابق لهيئة سلامة الدواء الأمريكية, إن سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا هو التكدس لأن بذلك يكون عدد المخالطين للمصابين أكبر.

وأضاف الدكتور أشرف الفقي خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن" الفضائية, أننا مازلنا حتى الآن في الاتجاه الصاعد لذروة فيروس كورونا ولكننا لم نصل للذروة حتى الآن.

وتابع استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة, أن ميعاد ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد يكون بأيدي المواطنين وليس بأيدي الدولة والحكومة.

وأوضح الدكتور أشرف الفقي, أن التزام المواطنين بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي وارشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية هو أمر حاكم في تسطيح منحني الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن التحاليل المنضبطة بفيروس كورونا المستجد يجب أن تكون من 2 إلي 5% من تعداد سكان الدولة حتي يتم تقييم بالاعداد بشكل صحيح.