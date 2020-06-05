أحمد مرتضى يكشف تفاصيل إستاد الزمالك وفرع النادي في 6 أكتوبر .. فيديو

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك عن تفاصيل اجتماع المجلس امس مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ فرع النادي في مدينه 6 اكتوبر.
وأكد أحمد مرتضى في تصريحات لقناة " الزمالك " أن فرع النادي في 6 اكتوبر سيكون عبارة عن مدينة رياضية كاملة تضم إستادا كبيرا يسع لـ 40 ألف كرسي بالاضافة لـ صالة مغطاة تسع لـ 7 الاف كرسي، وأوضح أن العمل في فرع النادي بدء منذ 6 أو 7 أشهر.
وأضاف أحمد مرتضى أن الشركة المسؤولة من أكبر الشركات في هذا المجال حيث اشرفت على تطوير كافة الاستادات التي استضافة مباريات كأس الامم الافريقية 2019، بالاضافة لكونها الشركة المسؤولة عن تنفيذ اكبر استاد في العاصمة الادارية الجديدة.
وأكمل أن مجلس الادارة قرر البدء في افتتاح فرع النادي اولا في 6 اكتوبر ثم الانتهاء من الاستاد عقب ذلك من اجل توفير سيولة كافية لـ تنفيذ الاستاد التي يصل سعر الكرسي الواحد فيه لـ 800 يورو.