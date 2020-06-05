AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد مرتضى يكشف تفاصيل إستاد الزمالك وفرع النادي في 6 أكتوبر .. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:49 ص
احمد مرتضى
احمد مرتضى
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك عن تفاصيل اجتماع المجلس امس مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ فرع النادي في مدينه 6 اكتوبر. 

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات لقناة " الزمالك " أن فرع النادي في 6 اكتوبر سيكون عبارة عن مدينة رياضية كاملة تضم إستادا كبيرا يسع لـ 40 ألف كرسي بالاضافة لـ صالة مغطاة تسع لـ 7 الاف كرسي، وأوضح أن العمل في فرع النادي بدء منذ 6 أو 7 أشهر. 


وأضاف أحمد مرتضى أن الشركة المسؤولة من أكبر الشركات في هذا المجال حيث اشرفت على تطوير كافة الاستادات التي استضافة مباريات كأس الامم الافريقية 2019، بالاضافة لكونها الشركة المسؤولة عن تنفيذ اكبر استاد في العاصمة الادارية الجديدة. 

وأكمل أن مجلس الادارة قرر البدء في افتتاح فرع النادي اولا في 6 اكتوبر ثم الانتهاء من الاستاد عقب ذلك من اجل توفير سيولة كافية لـ تنفيذ الاستاد التي يصل سعر الكرسي الواحد فيه  لـ 800 يورو. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور: نجهز لإنشاء ستاد عالمي في 6 أكتوبر

أخبار الزمالك.. ستاد عالمي فى 6 أكتوبر وإزالة شعار كاف من يافطة نادى القرن.. وتجديد تعاقد كارتيرون

تعرف على آخر تطورات ستاد الزمالك

أخبار الزمالك| مرتضى منصور يستعين بخبرات حسن شحاتة.. والطيران يهدد عودة ساسي وبن شرقي وأوناجم

مرتضى منصور يعلن خطوات بناء استاد نادي الزمالك.. فيديو

ستاد نادي الزمالك وسداد اشتراكات الأعضاء عبر "فوري".. أبرز تصريحات مرتضى منصور

ترشيحاتنا

كيف أحافظ على الصلاة فى وقتها؟

فضل قراءة سورة السجدة والإنسان فجر الجمعة

شم البارود وأكل التراب .. آباء يمارسون عادات غريبة مع أطفالهم .. فيديو

حسام عاشور يعلن تراجعه عن الاعتزال ويحدد وجهته القادمة

عشان تقوى مناعتك.. تناول كوبا من حليب جوز الهند بشكل يومى

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء للنجم أشرف زكي .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 استخدامات لـ قشر البرتقال تفيد البشرة .. علاج حب الشباب أبرزها

شم البارود وأكل التراب .. آباء يمارسون عادات غريبة مع أطفالهم .. فيديو

حسرة.. شاهد كلب يمزق أريكة ثمنها 57 ألف جنيه.. صور