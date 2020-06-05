المصري البورسعيدي: بعض شهداء العدوان الثلاثي دفنوا في إستاد بورسعيد .. فيديو

كشف هاشم طارق عضو مجلس ادارة نادي المصري عن مفاجأة بشأن استاد بورسعيد مشددا أن هناك بعض من شهداء العدوان الثلاثي على مصر تم دفنهم في استاد بورسعيد
وأكد طارق هاشم في تصريحات لقناة " الزمالك " أن أعداد الشهداء كانت كثيرة للغاية لذلك تم دفن بعض الشهداء به مشددا ان الاستاد انشا عام 1954 وتم دفن الشهداء عام 1956 حيث لم تكن هناك اي مباراة اقيمت عليه حتى ذلك الوقت
ووجه هاشم االشكر لـ الرئيس السيسي بسبب اهتمامه بـ تطوير استاد بورسعيد بالاضافة لبناء قريه اوليمبية خلال الفترة المقبلة
كما وجه الشكر لـ قناة الزمالك بسبب اهتمامها بـ الاحتفال بـ مئوية نادي المصري البورسعيدي مشددا انه المصري هو اول ناد يجمع المصريين في بورسعيد لمواجهة الاندية الاجنبية