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رياضة

خالد الغندور: كاسونجو أقرب للرحيل عن الزمالك.. وأوناجم مستمر مع الفريق.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف الإعلامي خالد الغندور عن مصير ثنائي نادي الزمالك محمد أوناجم وكابونجو كاسونجو، بشأن استمرارهما مع الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد من عدمه.

وقال الغندور في برنامجه بقناة الزمالك، إن كاسونجو بالفعل وارد رحيله عن النادي الأبيض بشكل كبير خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة.

وأوضح الغندور أن محمد أوناجم حتى الآن مستمر ضمن صفوف الزمالك في الموسم المقبل بشكل طبيعي.

يذكر أن مسئولي الزمالك أعلنوا عزمهم حسم صفقتين جديدتين خلال الأيام المقبلة للاعبين أجانب، ولم يتحدد بعد هوية اللاعبين الراحلين لتفريغ مكان في القائمة من أجل قيد الثنائي الجديد.
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