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رياضة

أخبار الرياضة.. حسام عاشور يتراجع عن الاعتزال ويحدد وجهته المقبلة.. مرتضى منصور يعلن موعد برنامجه على قناة الزمالك

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:01 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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ياسمين تيسير
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من صباح الجمعه، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


أعلن حسام عاشور نجم و قائد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن تراجعه عن قرار الاعتزال والذي اتخذه خلال الفترة الماضية عقب جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي و سيدعبد الحفيظ مدير الكرة 


وجه وائل جمعة نجم فريق الاهلي والمنتخب السابق نصيحة لـ متابعيه عبر موقع " تويتر " 


نشر صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، صورة جديدة عبر خاصية "ستورى" على موقع تبادل الصور إنستجرام، من الساحل الشمالى.


كشفت بعض الصحف الرياضية السعودية عن معايير ومقاييس المدن والملاعب التي ترغب في استضافة باقي مباريات دوري أبطال اسيا .


كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك عن تفاصيل اجتماع المجلس امس مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ فرع النادي في مدينه 6 اكتوبر. 


لم تتوقف لجنة التخطيط للكرة بالأهلي عند إنهاء ملف  مروان محسن غدًا السبت بعد إنهاء أزمة سعد الدين سمير ولكنها امتدت لعمل مسح كامل ومناقشة جميع عقود اللاعبين وترتيب أولويات تجديد التعاقد .


أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد برنامجه الجديد عبر قناة " الزمالك " حيث أكد أن أول حلقة ستكون يوم 4 يوليو المقبل.


انتقد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، تصريحات حلمي طولان مدرب إنبي الحالي، والتي وصفه خلالها بـ "المطبلاتي".


وجه احمد فتحى لاعب النادى الاهلي السابق وبيراميدز الحالي رسالة شكر لجمهوره الذين دعموه في مرض زوجته وبناته بعد إصابتهن بفيروس كورونا.





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