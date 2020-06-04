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رياضة

أنت بتطبل للأهلي.. خالد الغندور يفتح النار على حلمي طولان.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتقد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، تصريحات حلمي طولان مدرب إنبي الحالي، والتي وصفه خلالها بـ "المطبلاتي".

وقال الغندور خلال ظهوره ببرنامج زملكاوي على قناة الزمالك "فوجئت بوصف حلمي طولان لي بالمطبلاتي بعد دفاعي عن النادي وقضية نادي القرن، لكني تعودت على احترام كل منتمي للقلعة البيضاء".

وتابع "طولان أثنى على قرارات مجلس إدارة الأهلي، والتي جاء منها شكوى النادي بسبب قضية نادي القرن، فكيف تنتمي للزمالك ولا تدافع عن قضية أنت تؤمن بها".

ونوه "أعلم أنك على خلاف مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، لكن لا بد من مساندة النادي الذي صنع اسمك كلاعب ومدرب".

وختم حديثه برسالة لحلمي طولان "كيف ترى دفاعك عن الأهلي وقراراته؟ أليس هذا تطبيلًا له؟".
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