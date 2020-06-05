صالح جمعة ينشر صورا لكهربا فى رحلتهما بالساحل.. شاهد

نشر صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، صورة جديدة عبر خاصية "ستورى" على موقع تبادل الصور إنستجرام، من الساحل الشمالى.





وظهر فى قصته صورا لنجم النادى الأهلى محمود كهربا وهو يؤدى رقصات مختلفة على يخت فى البحر.









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يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .





كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى أخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدّر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



