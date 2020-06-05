كمامات بير السلم.. ضبط مصنع ومصادرة ٦٨٠ كمامة وماكينات في البحيرة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى من ضبط أحد مصانع بير السلم يقوم بتصنيع الكمامات لمركز أبو المطامير وتم مصادرة ٦٨٠ كمامة و٥ ماكينات خياطة إضافة إلى ضبط١٩٤ كمامة آخرين مجهولين المصدر بصيدليتى بأبو حمص وكوم حمادة.





وكان رجال إدارات التموين بأبو المطامير وأبو حمص وكوم حماده قد شنوا حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والصيدليات لمتابعة مدى بيع المستلزمات الطبية لمجابهة وباء كورونا والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الطبية وبيعها أسعار رسمية.





وذلك بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بإشراف الدكتور يسرى بيومى وإدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.









وفى إطار ذلك تمكنت الإدارة التموينية بمركز أبو المطامير برئاسة صابر حشيش من ضبط لتصنيع كمامات بدون ترخيص وبداخله ٦٥٠ كمامة تحت التصنيع وكمية كاملة التصنيع ٣٠ كمامة و ٥ ماكينة خياطة بالإضافة إلى ضبط ٥٠ شيكارة كيماوي مدعم نترات ٣٣ % زنة الشيكارة ٥٠كجم.





وفى أبو حمص تم ضبط ٤٧ كمامة مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة عليها بأحد الصيدليات كما تم ضبط ١٤٧ كمامة مجهولة المصدر بأحد الصيدليات بالدلنجات بالإضافة إلى تحرير محضر لصيدلية بكوم حماده تقوم ببيع كمامات وكحوليات مجهولة المصدر.



