كورونا والبنك التجارى الدولى.. التفاصيل الكاملة لإصابة 34 موظفا بالفيروس

أعلن البنك التجارى الدولى التفاصيل الكاملة لكورونا ومدى تاثيرها على الموظفين، حيث صرح مصدر مسئول بالبنك، بأن البنك يواصل متابعته للـحالات الـ٣٤ المؤكد إصابتهم بفيروس COVID-19، مضيفا ان ٥ حالات قد تعافوا تمامًا.





وأضاف المصدر: ببالغ الحزن والأسى، فقدت أسرة البنك اثنين من الزملاء جراء مضاعفات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد COVID-19.





لافتا أنه تم الإبلاغ عن جميع الحالات حال اكتشافها لكلً من وزارة الصحة والسكان والبنك المركزي المصري، وأنه بمجرد اكتشاف أ ي حالة،يتم تنفذ تعليمات الفريق الإداري باغلاق وتطهير وتعقيم المكان بالكامل وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك خطط إدارة الأزمات والتعامل مع انتشار الأوبئة الخاصة بالبنك، كما تم حصر جميع الموظفين الذين تعاملوا او اختلطوا مع اي حالة ايجابية ومنحهم إجازة فورية لمدة ١٤ يوم للقيام بإجراءات الحجر المنزلي المتعارف عليها، وكذلك قمنا بإبلاغ اي طرف خارجي بما في ذلك العملاء كلما امكن الذين قد يكونوا تعاملوا مع اي لحالة بشكل مباشر.









وأكد البنك أن كافة فروع البنك البالغ عددها 207 فروع وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1046 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء لحين إصدار أية اشعارات أخرى من البنك المركزي المصري





وقال المصدر : حرصًا منا على سلامتكم وسلامة فريق العمل لدينا، قام البنك باتخاذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفي البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية المعمول بها عالميًا، واعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 11 مايو، يتعين على جميع موظفي وعملاء البنك الكرام ارتداء قناع الوجه الطبي في حالة التواجد بأي من فروع البنك التجاري الدولي.





وأكد المصدر: يمكن لعملاء البنك إتمام جميع معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من المنزل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكية أو عبر الحسابات الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال.



