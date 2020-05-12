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البنك التجاري الدولي يتبرع بـ7 ملايين دولار لإتاحة اختبارات كورونا ودعم المتضررين.. تفاصيل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:04 ص
البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
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كـريـم الـخـطـيـب
أعلن هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، عن تبرع البنك بـ 7 ملايين دولار، لإتاحة اختبارات كورونا؛ بهدف إتاحة اختبارات فيروس كورونا ودعم الأسر المتضررة.

وقال "عز العرب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أكسترا نيوز" أنهم تواصلوا مع رئيس مجلس الوزراء؛ لإخطاره بشأن التبرع لصندوق "كوفيد -19" المعروف بـ فيروس كورونا بمبلغ ربع مليون دولار كنوع من المساهمة من القطاع الخاص.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أن رئيس جنوب افريقيا دعا عددا من الأشخاص من القطاع الخاص لتقديم مساعدات ودعم بشأن أزمة كورونا في أفريقيا وكان ضمن هذه المجموعة، مشيرا إلى أن الجميع يتواصل من بعض لتشجيع المساهمات بشأن صندوق تحيا مصر والإعانات المتضررة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك التجاري الدولي يسعى لتقديم المساعدات وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والالتزام بها مع كافة الموظفين فضلا عن النظافة وأساليب التعقيم.

وتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أعلن خلاله مساهمة البنك بمبلغ يصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وجهت لإتاحة اختبارات فيروس كورونا المستجد، ودعم الاحتياجات الفورية للأسر التي تأثرت مصادر دخلها خلال الأزمة، والمساهمة في الصندوق الوطني للطوارئ والأزمات، وأضاف أن البنك تبرع أيضًا بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي، لدعم صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي، ضد فيروس كوفيد 19.

وأعرب عز العرب خلال الخطاب عن تقديره وفخره كمواطن مصري بكافة المساعي والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أننا نحتاج جميعًا اليوم أكثر من أي وقت مضى ـ للتكاتف مع شعوب القارة الأفريقية في مواجهة عدونا المشترك COVID-19.
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