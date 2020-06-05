في مثل هذا اليوم.. القوات الجوية السعودية تسقط طائرتين إيرانيتين اخترقتا خط فهد

تمكنت القوات المسلحة السعودية مثل هذا اليوم "5 يونيو" من عام 1984 من إسقاط طائرتين مملوكة لسلاح الطيران الإيراني واصابة اخري.



تعود قصة هذا الإنتصار العسكري السعودي حينما وقع اشتباكا جويا بين السعودية وايران نتيجة محاولة طهران اختراق المجال الجوي السعودي اثناء الحرب العراقية الإيرانية عندما قامت 4 طائرات ايرانية من نوع إف -4 فانتوم الثانية بإختراق خط فهد ولكن القوات السعودية تمكنت من التصدي لإختراق الإيراني مستخدمين في ذلك طائرتين من طراز إف 15.



محاولة الإختراق الجوي الإيراني للمجال الجوي السعودي جاءت كرد فعل لمساعدة المملكة العربية السعودية للقوات العراقية في حربها ضد طهران من خلال دعم وإمداد بغداد لوجستيا خلال الحرب حيث قامت طهران في السابع من مايو من العام 1984 بإستهداف ناقلة نفط سعودية في منطقة الخليج العربي ، إلا ان المملكة قامت بإجراء دفاعي من خلال إنشاء منطقة إعتراض جوي خارج المياة الإقليمية السعودية في الخليج العربي أطلق عليها حينها اسم خط فهد.



وإستمرارا للمحاولات الايرانية للإلحاق الأذي بالمملكة إنطلقت 4 طائرات ايرانية مخترقة المجال الجوي السعودي قاصدة استهداف سفينتين في مياة الخليج العربي إلا ان الطيران السعودي تمكن من التصدي للعدوان الإيراني واسقط منه طائرتين واصاب الثالثة الا الطائرة الرابعة تمكنت من قصف خزان للمياة في الطريق العام بمدينة الدمام وتحديدا في المنطقة التي تسمي حاليا بإسم طريق الملك فهد.



