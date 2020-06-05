مسجد بالسعودية يستعين بأشرطة وملصقات لحماية المصلين من كورونا

منذ أن إجتاح فيروس كورونا المستجد العالم بادرت الحكومات بإتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية القوية والتي من شأنها الحد من إنتشار الفيروس والقضاء عليه لدرجة ان بعض الدول قد عطًلت الحياة بها حماية وحفاظا علي ارواح شعوبها ، والمساجد هي واحدة من الأماكن التي طالتها الإجراءات المشددة حيث أغلقت منعا للتقارب الجسدي بين المصلين وحفاظا علي حياتهم.



وبعد فترة من الإغلاق شبه التام للحياة عادت الدول لإتخاذ مجموعة من الإجراءات المُخففة تمهيدا لعودة الحياة الي طبيعتها وهذا ماحدث في المملكة العربية السعودية التي قررت هي الأخري عودة الحياة الي أكثر من 90 الف مسجد في شتي انحاء المملكة إلا ان الأونة الأخيرة شهدت جدلا واسعا علي مواقع التواصل الإجتماعي نظرا لقيام المسئولين في أحد مساجد مدينة الرياض بإستخدام حواجز واشرطة لتطبيق فكرة التباعد الجسدي الذي نصت عليه وزارة الصحة السعودية حفاظا علي مرتادي المساجد.



ولكونها لاتتناسب مع طبيعة المسجد كان القرار الفوري من وزارة الاوقاف السعودية بضرورة تبديل تلك الحواجز والاشرطة بوضع آلية تباعد معتادة " ملصقات أرضية " تتماشي مع طبيعة المساجد والروحانيات التي تتعلق بأجواء المساجد ، وهو الأمر الذي تم تنفيذه علي ارض الواقع بالمسجد الذي عُرف علي مواقع التواصل الإجتماعي مابين ابناء الشعب السعودي بأنه " مسجد الحواجز والاشرطة "



جدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية أعلنت عن عودة الصلاة والسماح بإستقبال مرتادي بيوت الله منذ الأحد الماضي ولكن وفقا لإجراءات صحية اعلنت عنها السلطات بالمملكة مثل التباعد الجسدي وغسل الأيدي بالصابون والماء وإرتداء الكمامة .



