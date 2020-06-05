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فن

أطيب قلب .. صابرين توجه رسالة إلى أشرف زكي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:25 م
اشرف زكي
اشرف زكي
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محمد بدران
حرصت الفنانة صابرين، على توجيه رسالة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عقب خضوعه لعملية جراحية. 

وكتبت صابرين، عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: "الغالي والأخ وزوج الأخت ألف سلامة عليك ويااارب يتم شفاك على خير ويخليك لأسرتك الصغيرة ولأسرتك الكبيرة يا أبو أكبر وأطيب قلب سلامة قلبك#دعواتكم#اشرف_زكي".


يشار إلى أن أشرف زكى، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.


حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلوم.


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