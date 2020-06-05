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أخبار البلد

ملصقات للتوعية.. السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:54 م
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب

تواصل هيئة السكك الحديدية أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.


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وأفادت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات بأن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزا بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.


وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبه بها التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكدة يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

ملصقات للتوعية.. السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. فيديو
ملصقات للتوعية.. السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. فيديو
ملصقات للتوعية.. السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. فيديو
ملصقات للتوعية.. السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. فيديو
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