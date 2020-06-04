AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

45 دقيقة.. تأخيرات بحركة القطارات اليوم في 4 خطوط بالسكة الحديد

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:00 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب

أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، الخميس الموافق ٤_٦_ ٢٠٢٠، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.


أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.


ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة


ثالثًا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة


رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة


واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.


وأهابت بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

بـ جيب قصير.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور

فيسبوك يطلق ميزة جديدة لحذف المنشورات القديمة بضغطة واحدة ..فيديو

أخبار الفن.. نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته.. إصابة رحمة بفيروس كورونا.. انتحار فنانة هندية

ألمانيا تسجل 30 حالة وفاة و394 إصابة بفيروس كورونا

لديه قدرة كبيرة على التحور.. مصرية في فريق بحثي هولندي لإنتاج علاج لكورونا: نستبعد أن يكون فيروسا مصنعا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور

شاهد .. جينيسيس G80 موديل 2020 تتحول لتاكسى بـ شوارع كوريا.. صور