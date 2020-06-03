وزارة النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ المصرية خلال لـ 24 ساعة الماضية

أكد وزارة النقل حركة تشغيل الموانئ المصرية حيث شهدت خلال آخر 24 ساعة تصدير 46 ألف طن بضائع عامة بينها 19 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا والصين واستيراد 200 ألف طن حديد وأرز وذرة وخشب .





كما شهدت الموانئ المصرية سفر 30 سفينة و39 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 80 سفينة.



