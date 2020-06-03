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أخبار البلد

وزارة النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ المصرية خلال لـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:34 م
ارشيف
ارشيف
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حمادة خطاب
أكد وزارة النقل حركة تشغيل الموانئ المصرية حيث شهدت خلال آخر 24 ساعة  تصدير 46 ألف طن بضائع عامة بينها 19 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا والصين واستيراد 200 ألف طن حديد وأرز وذرة وخشب  .

كما شهدت الموانئ المصرية سفر 30 سفينة و39 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 80 سفينة.

كانت الموانئ أكدت أنه يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.
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