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أصل الحكاية

علًم السعوديين القرآن وقرأ في إذاعة المملكة.. معلومات لا تعرفها عن الشيخ محمود سكر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:37 م
المقريء محمود سكر
المقريء محمود سكر
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عبدالله قدري

أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، وفاة المقرئ المصري محمود سكر في القاهرة، عن عمر ناهز 90 عاما.


ونعت جمعية مكنون القرآن لتحفيظ القرآن بالرياض محمود سكر، وقالت إن الشيخ" علمٌ من أعلام القُرّاء بمدينة الرياض، تتلمذ على يديه المئات من طلبة العلم، كان محبًا للقرآن وأهله، مجتهدًا في تعليمه، باذلا لوقته وجهده، توفّي اليوم في القاهرة وقد ناهز التسعين، رحِمَهُ الله وأسكنه فسيح جناته، وأعظم الله الأجر لذويه ومحبيه وطلابه".


ويرصد صدى البلد أهم المعلومات عن الشيخ محمود سكر:

_ أشرف على عدد من المسابقات القرآنية بالسعودية

- من مواليد قرية أبو غالب مركز إمبابة محافظة الجيزة وتخرج في جامعة الأزهر.

- التحق بالعمل في المملكة العربية السعودية، في سبعينيات القرن الماضي.

- عاش في السعودية، واشتهر عند السعوديين بتسجيلاته في الإذاعة وقناة المجد للقرآن الكريم

- حصل على إجازة التجويد برواية حفص عن عاصم بالأزهر الشريف ثم الشهادة العالية في القراءات العشر الصغرى.

- سافر إلى السعودية في عام 1973، والتحق بوزارة المعارف، ثم عاد بعدها إلى القاهرة.

- عاد بعد ذلك إلى السعودية ليعمل محفظا للقرآن الكريم هناك.

- حفظ عدد كبير من السعوديين القرآن على يده.

- يقول في مقابلة سابقة له : " كنت أقرأ القرآن وأنا أقوم بالحرث والزراعة مع والدي في الأرض والمصحف كنت أضعه تحت إبطي وأنا أعمل لأنه لا تتوفر لدينا نسخ كثيرة مثل الآن فكنت أحرص عليه وكنت مع ذلك أعاني من الفئران حين تقضم أجزاءً من المصحف ليلًا بالمزرعة".


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