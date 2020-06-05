AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الزمالك| فرجاني ساسي يرفض الرحيل.. وقائد الصفاقسي وحسام عاشور يقتربان من القلعة البيضاء.. وأوناجم مطلوب في الوحدة السعودي.. واهتمام أوروبي بـ مهاجم الفريق

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:39 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
Advertisements
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية  اليوم السبت 5-6-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:

كشفت بعض التقارير البلجيكية، عن رغبة كل من أندرلخت وجينت لـ التعاقد مع مصطفى محمد نجم فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

كشفت بعض التقارير التونسية عن قرب انضمام حمزة المثلوثي نجم وقائد فريق الصفاقسي التونسي لـ فريق الزمالك بدءا من الموسم المقبل.

كشف تقرير مغربي، اليوم الجمعة، عن رغبة نادي الوحدة السعودي في التعاقد مع محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ تواصل مع مسئولي النادي الأبيض خلال الساعات الماضية.

كشفت بعض التقارير الصحفية في تونس عن مصير الدولي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء في الموسم الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصفاقسي يكشف حقيقة اقتراب حمزة المثلوثي من الزمالك

أخبار الزمالك.. خالد الغندور يتهم جمهور الأهلي بالتزوير..أول رد فعل رسمي من النادي عقب الهجوم على شيكابالا

الاتفاق على جميع التفاصيل.. الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب تونسي جديد

فرجاني ساسي يرفض إغراءات الخليج من أجل عيون الزمالك

أخبار الزمالك| 5 أخبار سارة للجماهير وشروط التعاقد مع لاعب أجنبي

الترجي يزاحم الزمالك ويفاوض حمزة المثلوثي لـ ضمه قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

علًم السعوديين القرآن وقرأ في إذاعة المملكة.. معلومات لا تعرفها عن الشيخ محمود سكر

ارتفاع جديد| الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة بـ كورونا.. و40 وفاة

خاص.. إلغاء الدوري السعودي لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا

رانيا محمود ياسين تكشف عن تطورات حالة والدها الصحية

اختفاء سيدتين في ظروف غامضة بالدقهلية

نائب مدير مستشفى أبو خليفة عن حالة رجاء الجداوي: كل شيء بإيد ربنا.. فيديو

AdvertisementS

بسبب شتيمة .. المستشار القانوني للنادي الأهلي يستقيل من منصبه

طارق يحيى عن الانتقادات لقناة الزمالك: زهقنا.. فيديو

طارق يحيى منفعلا على نجوم نادي الزمالك: عيب اللي بتعملوه.. فيديو

أخبار الزمالك| فرجاني ساسي يرفض الرحيل.. وقائد الصفاقسي وحسام عاشور يقتربان من القلعة البيضاء.. وأوناجم مطلوب في الوحدة السعودي.. واهتمام أوروبي بـ مهاجم الفريق

بسبب مدرب الزمالك.. الفيفا يوقع عقوبة على الصفاقسي التونسي

نشرة الرياضة.. إعلان جدول مباريات الدوري الإنجليزي.. حسام عاشور زمالكاوي

خاص.. إلغاء الدوري السعودي لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا

النني يطلب العودة لـ آرسنال.. والنادي الإنجليزي يرد: لا نريدك

رامي صبرى وزوجته شيما صابر في حصة تمارين رياضية

أندية إسبانية وبلجيكية تسعى لـ ضم مصطفى محمد من الزمالك .. تفاصيل

الزمالك يـتوصل لـ اتفاق شبه نهائي لضم قائد الصفاقسي التونسي .. تفاصيل

هبطلك كورة | حازم إمام: والدي هددني بعد ما شلت كل المواد في أول سنة بالكلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير لمرضى سرطان الرئة.. النيكوتين يتسبب في انتشار المرض إلى المخ

بمكونات بسيطة .. ماسك سحري لجميع أنواع البشرة

دراسات تؤكد: المسكنات تؤثر على الصحة الجنسية للرجال