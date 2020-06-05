أخبار الزمالك| فرجاني ساسي يرفض الرحيل.. وقائد الصفاقسي وحسام عاشور يقتربان من القلعة البيضاء.. وأوناجم مطلوب في الوحدة السعودي.. واهتمام أوروبي بـ مهاجم الفريق

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم السبت 5-6-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:
كشفت بعض التقارير البلجيكية، عن رغبة كل من أندرلخت وجينت لـ التعاقد مع مصطفى محمد نجم فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كشفت بعض التقارير التونسية عن قرب انضمام حمزة المثلوثي نجم وقائد فريق الصفاقسي التونسي لـ فريق الزمالك بدءا من الموسم المقبل.
كشف تقرير مغربي، اليوم الجمعة، عن رغبة نادي الوحدة السعودي في التعاقد مع محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ تواصل مع مسئولي النادي الأبيض خلال الساعات الماضية.
كشفت بعض التقارير الصحفية في تونس عن مصير الدولي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء في الموسم الجديد.