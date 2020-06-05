تعهد بتحمل راتبه..تركي آل الشيخ يعرض حسام عاشور على الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ تواصل مع مسئولي النادي الأبيض خلال الساعات الماضية.





يأتي هذا من أجل عرض خدمات حسام عاشور قائد الأهلي عليهم لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما أعلن النادي الأحمر في بيان رسمي عن توجيه الشكر للاعب.





وأضاف المصدر أن تركي آل شيخ تعهد بتحمل قيمة راتب حسام عاشور مع الزمالك حال نجاح الصفقة ليكون تقديرًا منه لمشوار اللاعب في المستطيل الأخضر ونوع من أنواع التعويض له نتيجة الأزمات الأخيرة التي وقع فيها والتي أسفرت عن رحيله من الأهلي.





وتابع المصدر حديثه المصدر قائلًا إن تركي آل شيخ ترك حرية القرار لمسئولي الزمالك بخصوص أن يتم اتخاذ ما هو في صالحهم.



