AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعهد بتحمل راتبه..تركي آل الشيخ يعرض حسام عاشور على الزمالك

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:34 ص
تركي آل الشيخ وحسام
تركي آل الشيخ وحسام عاشور
Advertisements
القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ تواصل مع مسئولي النادي الأبيض خلال الساعات الماضية.

يأتي هذا من أجل عرض خدمات حسام عاشور قائد الأهلي عليهم لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما أعلن النادي الأحمر في بيان رسمي عن توجيه الشكر للاعب.

وأضاف المصدر أن تركي آل شيخ تعهد بتحمل قيمة راتب حسام عاشور مع الزمالك حال نجاح الصفقة ليكون تقديرًا منه لمشوار اللاعب في المستطيل الأخضر ونوع من أنواع التعويض له نتيجة الأزمات الأخيرة التي وقع فيها والتي أسفرت عن رحيله من الأهلي.

وتابع المصدر حديثه المصدر قائلًا إن تركي آل شيخ ترك حرية القرار لمسئولي الزمالك بخصوص أن يتم اتخاذ ما هو في صالحهم.

ومن المقرر أن يتم عرض الأمر أيضا علي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الابيض لتحديد موقفه من انضمام اللاعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الغندور يصدم حسام عاشور بسبب انتقاله للزمالك

اخبار الرياضة.. إصابة لاعبي المنتخب بإنفلونزا الخنازير.. واستغاثة الرياضيين المصريين في السعودية بالرئيس السيسي

أخبار الزمالك.. حقيقة رحيل بن شرقي.. سليمان ينافس مرتضى منصور.. وتقرير طبي عن اللاعبين

الزمالك ينهي اتفاقه مع حسام حسن مهاجم سموحة

الزمالك يبدأ التفاوض مع نجم الصفاقسي لتعويض رحيل حمدي النقاز

الزمالك يستبعد مركز الظهير الأيسر من صفقات الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. انتيفا كلمة السر في احتجاجات أمريكا

حكم من صلى ولم يتيقن من طهارته .. أمين الفتوى يجيب

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 5-6-2020

بـ32 مليون جنيه .. زوج كيم كاردشيان يتكفل بمصاريف ابنة فلويد مدى الحياة

وزير التعليم لـ صدى البلد: لم نقرر حذف 3 مواد من جدول امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

ترامب يوجه الشكر لـ إيران..بعد إطلاق سراح البحار الأمريكي مايكل وايت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعى قشر الرمان على وجهك لمدة دقائق وشاهدى النتيجة

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور

ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها