الأهلي داس عليه.. خالد الغندور: الزمالك سيشارك في اعتزال حسام عاشور ..فيديو

وأكد

خالد الغندور، أن

الأهلي أجبر حسام عاشور على الاعتزال، في حين أنه قادر على الاستمرار داخل الملعب، متسائلًا "لو كان كما أعلن

الاهلي

أن المدرب هو من لا يريد حسام عاشور، فلماذا صالح جمعة متواجد حتى وقتنا هذا داخل النادي؟".