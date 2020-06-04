الأهلي داس عليه.. خالد الغندور: الزمالك سيشارك في اعتزال حسام عاشور ..فيديو

فجر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن اعتزال حسام عاشور قائد النادي الأهلي.
وقال خالد الغندور، في تصريحات متلفزة على قناة نادي الزمالك، إننا فى قناة الزمالك نحترم ونقدر اللاعبين وجميع الأندية وليس لدنيا أى أزمة فى المساهمة أو المساعدة فى اعتزال حسام عاشور.
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وأكد خالد الغندور، أن الأهلي أجبر حسام عاشور على الاعتزال، في حين أنه قادر على الاستمرار داخل الملعب، متسائلًا "لو كان كما أعلن الاهلي أن المدرب هو من لا يريد حسام عاشور، فلماذا صالح جمعة متواجد حتى وقتنا هذا داخل النادي؟".
وتابع خالد الغندور، أن صالح جمعة لا يحب المدرب، والعكس كذلك، وحصل علي أكثر من 20 فرصة مثلا للتغيير للأفضل، ويواصل كتابة منشورات مثيرة على السوشيال ميديا ثم يحذفها.
واختتم خالد الغندور، تصريحاته، بأن إدارة الأهلي ليست قادرة على ترك صالح جمعة، لكن حسام عاشور "دوست عليه".