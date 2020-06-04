AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي داس عليه.. خالد الغندور: الزمالك سيشارك في اعتزال حسام عاشور ..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:48 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
Advertisements
حسن العمدة
فجر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن اعتزال حسام عاشور قائد النادي الأهلي.

وقال خالد الغندور، في تصريحات متلفزة على قناة نادي الزمالك، إننا فى قناة الزمالك نحترم ونقدر اللاعبين وجميع الأندية وليس لدنيا أى أزمة فى المساهمة أو المساعدة فى اعتزال حسام عاشور.

وأكد خالد الغندور، أن الأهلي أجبر حسام عاشور على الاعتزال، في حين أنه قادر على الاستمرار داخل الملعب، متسائلًا "لو كان كما أعلن الاهلي أن المدرب هو من لا يريد حسام عاشور، فلماذا صالح جمعة متواجد حتى وقتنا هذا داخل النادي؟".

وتابع خالد الغندور، أن صالح جمعة لا يحب المدرب، والعكس كذلك، وحصل علي أكثر من 20 فرصة مثلا للتغيير للأفضل، ويواصل كتابة منشورات مثيرة على السوشيال ميديا ثم يحذفها.

واختتم خالد الغندور، تصريحاته، بأن إدارة الأهلي ليست قادرة على ترك صالح جمعة، لكن حسام عاشور "دوست عليه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام عاشور.. مسمار منتصف الأهلي بين مطرقة الاعتزال وسندان لقب عالمي

الغندور يكشف كواليس جديدة عن أزمة ثنائي النادي الأهلي.. فيديو

خالد الغندور يكشف حقيقة انتقال حسام عاشور للزمالك..فيديو

اعتزل..نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لـ حسام عاشور

بعد تفكيره في الاعتزال.. عرض عربي يربك حسابات حسام عاشور

عاشق للأهلي .. حسام عاشور يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ لهذا السبب .. فيديو

ترشيحاتنا

حب متبادل.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ .. شاهد

المواصلات أهمها.. احرص على ارتداء الكمامة في هذه الأماكن

اللجنة القانونية بـ الترجي: تتويج الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا 2019 لا يزال قائما

بـ بنطلون مقطع.. رانيا فريد شوقى تثير الجدل من أمام البحر

شاهد .. الطريقة الجديدة لوقوف المصلين في الصفوف بعد فتح المساجد

على رحلات استثنائية.. مصر للطيران تفتح حجز السفر لدول أوربية منتصف يونيو

AdvertisementS

بعد صالح جمعة .. ثنائي جديد بالاهلي خارج حسابات فايلر ..فيديو

حب متبادل.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ .. شاهد

الأهلي داس عليه.. خالد الغندور: الزمالك سيشارك في اعتزال حسام عاشور ..فيديو

عقب استغناء الأهلي.. حسام عاشور على أعتاب الدوري السعودي

أخبار الرياضة السعودية.. حسام عاشور ونجم بيراميدز على أعتاب دوري كأس محمد بن سلمان

وزير الرياضة يستقبل رئيس الأهلي لدراسة آليات رد هدايا وتبرعات تركي آل الشيخ .. تفاصيل

كهربا يرسل ردا رسميا للفيفا على قضية الزمالك في هذا الموعد

اللجنة القانونية بـ الترجي: تتويج الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا 2019 لا يزال قائما

كارتيرون يرفض رحيل مدافع الزمالك

أخبار الرياضة.. عودة الدوري الإنجليزي.. و رد رسمي لـ الفيفا من كهربا.. ومفاوضات الزمالك مع عمرو وردة.. وتعطل رحيل بن شرقي

بعد تواصل الزمالك معه.. محمد شبانة: الأهلي يغري وليد أزارو لتمديد عقده

عودة البريميرليج.. إذاعة 29 مباراة في الدوري الإنجليزي مجانًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل آيس كريم فانيليا

بـ شعر غجرى.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

مظاهرات جورج فلويد تجتاح أثينا .. واشتباكات بين المحتجين والشرطة اليونانية | صور