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رياضة

حب متبادل.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ .. شاهد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:54 م
مرتضي منصور وتركي
مرتضي منصور وتركي آل الشيخ
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حسن العمدة
وجه الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي.

وقال الغندور ، عبر قناة الزمالك ، ان تركي آل الشيخ جلب للزمالك صفقات قوية مثل فرجاني ساسي وحمدي النقاز ودفع راتب جروس المدرب السابق .

وتابع ، كل الشكر والتقدير له عما فعله مع نادي الزمالك ، وهو السبب فى وجود هؤلاء اللاعبين الرائعين داخل صفوف الفريق .

وشدد الغندور ، علي ان الزمالك تعاون مع تركي آل الشيخ بخصوص لاعبين جيدين مثل احمد الشناوي وعبدالله السعيد .

وأكمل ، لم يقدم الزمالك العقود التي وقع عليها عبدالله السعيد احتراما لـ تركي آل الشيخ لأن هناك تعاونا متبادلا .

واختتم خالد الغندور ، تصريحاته ، ان هناك حاله من الحب والتعاون بين الزمالك وتركي آل الشيخ.
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