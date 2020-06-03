حب متبادل.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ .. شاهد

وجه الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي.
وقال الغندور ، عبر قناة الزمالك ، ان تركي آل الشيخ جلب للزمالك صفقات قوية مثل فرجاني ساسي وحمدي النقاز ودفع راتب جروس المدرب السابق .
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وتابع ، كل الشكر والتقدير له عما فعله مع نادي الزمالك ، وهو السبب فى وجود هؤلاء اللاعبين الرائعين داخل صفوف الفريق .
وشدد الغندور ، علي ان الزمالك تعاون مع تركي آل الشيخ بخصوص لاعبين جيدين مثل احمد الشناوي وعبدالله السعيد .
وأكمل ، لم يقدم الزمالك العقود التي وقع عليها عبدالله السعيد احتراما لـ تركي آل الشيخ لأن هناك تعاونا متبادلا .
واختتم خالد الغندور ، تصريحاته ، ان هناك حاله من الحب والتعاون بين الزمالك وتركي آل الشيخ.