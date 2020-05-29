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رياضة

عاشق للأهلي .. حسام عاشور يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ لهذا السبب .. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:44 ص
عاشور وتركي آل الشيخ
عاشور وتركي آل الشيخ
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محمد رشاد
وجه حسام عاشور قائد ولاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي .


وقال حسام عاشور فى فيديو له نشر عبر موقع التواصل "يوتيوب" :" أوجه الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على مجهوداته خلال الفترة الأخيرة ، هو محب للنادي الأهلي جدا".

وأضاف حسام عاشور :" معالي المستشار يقدر النادي الأهلي جدا ، ومحب لجمهور النادي الأهلي ، ويريد أن يساعد الأهلي بأي طريقه تسعده وتسعد جماهيره ".

واكمل : تقربت من المستشار تركي آل الشيخ فى الفترة الأخيرة ، لا يوجد أحد يختلف أو يمكن ان يزايد على حبه للنادي الأهلي  ".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي وقائده طلب من المستشار تركي آل الشيخ ، تنظيم مهرجان اعتزال له يليق بما قدمه مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.

ورفض الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر تجديد عقد عاشور ، وأبلغ لجنة التخطيط لقطاع الكرة أن مركز الوسط به تخمة عددية من اللاعبين ولا داعي للإبقاء علي عاشور.
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