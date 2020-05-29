عاشق للأهلي .. حسام عاشور يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ لهذا السبب .. فيديو









وقال حسام عاشور فى فيديو له نشر عبر موقع التواصل "يوتيوب" :" أوجه الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على مجهوداته خلال الفترة الأخيرة ، هو محب للنادي الأهلي جدا".





وأضاف حسام عاشور :" معالي المستشار يقدر النادي الأهلي جدا ، ومحب لجمهور النادي الأهلي ، ويريد أن يساعد الأهلي بأي طريقه تسعده وتسعد جماهيره ".





واكمل : تقربت من المستشار تركي آل الشيخ فى الفترة الأخيرة ، لا يوجد أحد يختلف أو يمكن ان يزايد على حبه للنادي الأهلي ".





أن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي وقائده طلب من المستشار تركي آل الشيخ ، تنظيم مهرجان اعتزال له يليق بما قدمه مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية. وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى





ورفض الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر تجديد عقد عاشور ، وأبلغ لجنة التخطيط لقطاع الكرة أن مركز الوسط به تخمة عددية من اللاعبين ولا داعي للإبقاء علي عاشور.