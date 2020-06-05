يوم البيئة العالمي .. علوم القاهرة تطلق مبادرة احمي بيئتك

قال الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، إ ن الكلية بصدد إطلاق مبادرة بعنوان #احمي_بيئتك والتى تهدف إلى رفع وعي منسوبي الكلية بأهمية دور الفرد والمجتمع في الحفاظ على البيئة وضرورة حماية الثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي تزامنا الاحتفال بيوم البيئة العالمي.









وأضاف المناوي أن المبادرة تتطرق إلى تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث والتى تهدف إلى ربط المعرفة بالقضايا القومية المعاصرة من أجل الوصول إلى حلول مبتكرة للعديد من الأزمات وأبرزها أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأشار المناوي إلى أن الكلية عملت على تنفيذ أفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بالتخلص الأمن من النفايات الخطرة من خلال التعاون مع شركات متخصصة في هذا المجال، وتنفيذ الأفكار الإبداعية والمتميزة للطلاب ونشر فكر ريادة الأعمال بين منسوبيها، فعلي سبيل المثال، وليس الحصر، فوز طلاب الكلية ببرونزية العالم في المسابقة الدولية للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمشروع تحلية المياه بواسطة استخدام تكنولوجيا حيويه صديقه للبيئه وكذلك فوز طلاب الكلية بالمركز الثاني في مسابقة حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمشروع إعادة تدوير المخلفات العضوية وانتاج بدائل اعلاف عن طريق تكنولوجيا حيويه صديقه للبيئه.



