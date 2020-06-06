شاهد.. فيراري F50 الخارقة فى شوارع لندن.. فيديو

نشرت إحدى صفحات السيارات على مواقع التواصل الجتماعى المختلفة مقطع فيديو جديد للسيارة فيرارى F50 ليرينا تجربة مثيره جدا لرحلتها في شوارع لندن.

السيارة في الفيديو ليست مجرد سيارة فيراري F50 عادية ، ولكن إنها واحد من أربعة أمثلة تم طلاؤها باللون الأسود من المصنع. إلى جانب الطلاء النادر ، تم تجهيزها أيضًا بنظام عادم ماسورة مستقيمة. مما يجعل الجمع بين الصوت الجبار والمظهر المثير بمثابة تجربة تجعل هذه فيراري واحدة من أفضل السيارات الرياضية الخارقه .

على عكس المحرك التوربيني V8 المزدوج ، تفتخر F50 بمحرك V12 الذي يتم سحبه بشكل طبيعي مما يجعله مرشحًا مثاليًا للأنبوب المستقيم.

كما استلهمت سيارتها V12 الجبار من الطراز 3.5L-V12 الذي نافست به عام 1995 بالفورمولا 1. ومع ذلك ، فإن المحرك الموجود في سيارة الطريق لا يشترك في العديد من أوجه التشابه مع محرك F1. إلى جانب عدم وجود نفس نطاق عمل وديناميكية F1 ، فإن F50's V12 أكبر ومصمم للعمل في داخل المدن وعلى مسارات الشوارع العاديه أو بين المدن .

كما أن بعض جوانب تصميم السيارة الإيطالية له عيوب. واحدة من هذه العيوب هي الطريقة التي تم بها تركيب محرك V12 على الهيكل. لتبدو سيارة الطرقات العادية قريبه من طراز F1 ، لقد تم تركيب المحرك بشكل مثل ارهاقا وعبئا على الهيكل مما جعل تجربة القيادة غير مريحة على الى حد ما .