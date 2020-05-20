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سيارات

فيراري تفتح متحفيها فى إيطاليا وسط إجراءات صحية مشددة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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أماني نوار
بعد إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا قررت شركة فيراري فتحي متحفيها  في مدينتي مارانيلو ومودينا الإيطاليتين .


واتخذت شركة فيراري جميع الإجراءات الوقائية من خلال تنفيذها على الموظفين والزوار وكافة التعليمات الصحية لتفادي أي انتقال للعدوى .

وفي نفس السياق وضعت فيراري ارتداء قناع الوجه ابتداء من سن السادسة كشرط أساسي لدخول الزوار المتحف وتوفير الأقنعة المجانية .


كما وضعت فيراري ارتداء قناع الوجه ابتداء من سن السادسة كشرط أساسي لدخول المتحف مع توفير أقنعة وجه مجانية لمن يغفل إحضار قناعه الخاص به.

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كما تحرص فيراري دائما على وضع علامات  على أرض المتحف وذلك لتحقيق مبدأ  التباعد الإجتماعي من  شأنه حماية الأشخاص من التقاط العدوة عن طريق ترك مساحة كفاية بينهم .


ومن المعروف أن إيطاليا عانت من فيروس كورونا وتعتبر من  أكثر الدول التي تضررت عالميا من هذ الوباء الخطير حيقث تعرض 277 ألف شخص للإصابة بكورونا ووفاة ما يقرب من 32 ألف شخص في البلاد بسبب هذا المرض .

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