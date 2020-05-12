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سيارات

سيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة بعد التعديل .. صور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة تعديل السيارات الشهيرة مانسورى عن الانتهاء من العمل بالسيارة الخارقة فيراري 812 سوبرفاست وحصولها على تعديل مثير ومتكامل .


واوضحت شركة مانسورى ان التصميم الخارجى للسيارة تم تزويده بقطع مصنوعة من ألياف الكربون مثل الاكصدام الأمامي ومشتت الهواء الخلفي وفتحات التهوية، وغطاء المحرك والجناح الخلفي وغيرها، بالإضافة لجنوط جديدة مقاس 21 بوصة في الأمام و 22 بوصة في الخلف.

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اما المقصورة الداخلية للسيارة فيراري 812 المعدلة من مانسوري، سنجد تصميم مذهل مكون من الجلد الأحمر والأسود مع اللمسات الصفراء والكانتارا وألياف الكربون، وأضافت شركة مانسوري أيضًا شعارات عديدة وعتبات أبواب مضاءة ودواسات من الألومنيوم، وعجلة قيادة جديدة، تم تصميمها خصيصًا لتتناسب مع سرعة 812 سوبرفاست.

كما وضعت الشركة لمستها على محرك V12 سعة 6.5 لتر ذو التنفس الطبيعي، والذي يولد قوة 830 حصان و740 نيوتن.متر من عزم الدوران، حيث تساهم التعديلات الجديدة بإضافة 30 حصان من القوة و 22 نيوتن.متر من عزم الدوران بالمقارنة مع الطراز الأساسي،

وتتسارع السيارة المعدلة من صفر إلى 100 كلم/سا في 2.9 ثانية، قبل أن تصل السيارة إلى سرعة قصوى قدرها 340 كلم/سا.

سيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة بعد التعديل .. صور
سيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة بعد التعديل .. صور
سيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة بعد التعديل .. صور
سيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة بعد التعديل .. صور
سيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة بعد التعديل .. صور
سيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة بعد التعديل .. صور
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