بعد استضافته رفقة رامي إمام... حمدي المرغني لـ رامي رضوان: استمتعت بالحلقة

نشر الفنان حمدي المرغني صوره تجمعة بالاعلامي رامي رضوان والمخرج رامي امام عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام





وعلق علي الصورة قائلا :

أتشرفت وأستمتعت بالحلقة في ضيافة صديقي الأعلامي الكبير المحترم رامي رضوان وبحضور أستاذي وأخويا الكبير وحبيبي رامي أمام





اقر ايضا :

يذكر ان استضاف الإعلامي رامي رضوان، المخرج رامي إمام والفنان حمدى المرغنى لكشف كواليس تصوير مسلسل فلانتينو على قناة دي ام سي.





ويشارك فى الحوار عبر سكايب النجوم دلال عبد العزيز ، داليا البحيري و طارق الابيارى و عمرو وهبه للحديث عن اطرف المواقف التى جمعتهما بالزعيم عادل امام.





مسلسل فلانتينو بطولة الفنان الكبير عادل امام وتم عرضه في شهر رمضان .