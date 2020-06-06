الغاليين قوي.. رامي رضوان يعلق علي استضافته رامي إمام وحمدي المرغني

نشر الاعلامي رامي رضوان صورة تجمعة بالمخرج رامي امام و حمدي المرغني عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام





وعلق علي الصورة قائلا :الغاليييين قوي قوي

نورتوني وشرفتوني واسعدتونااااا

مبرووووك نجاح المسلسل ويارب كل عمل أنجح من اللي قبله





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يذكر ان استضاف الإعلامي رامي رضوان المخرج رامي إمام والفنان حمدى المرغنى لكشف كواليس تصوير مسلسل فلانتينو الساعه التاسعة مساءا على قناة دي ام سي.









وشارك فى الحوار عبر سكايب النجوم دلال عبد العزيز ، داليا البحيري و طارق الابيارى و عمرو وهبه للحديث عن اطرف المواقف التى جمعتهما بالزعيم عادل امام.





مسلسل فلانتينو بطولة الفنان الكبير عادل امام وتم عرضه في شهر رمضان .