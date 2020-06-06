AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الغاليين قوي.. رامي رضوان يعلق علي استضافته رامي إمام وحمدي المرغني

السبت 06/يونيو/2020 - 02:06 ص
رامي رضوان و حمدي
رامي رضوان و حمدي المرغني
Advertisements
ميرنا محمود
نشر الاعلامي رامي رضوان صورة تجمعة بالمخرج رامي امام و حمدي المرغني عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام

وعلق علي الصورة قائلا :الغاليييين قوي قوي
نورتوني وشرفتوني واسعدتونااااا 
مبرووووك نجاح المسلسل ويارب كل عمل أنجح من اللي قبله 

اقر ايضا :
يذكر ان استضاف  الإعلامي رامي رضوان  المخرج رامي إمام والفنان حمدى المرغنى  لكشف كواليس تصوير مسلسل فلانتينو  الساعه التاسعة مساءا على قناة دي ام سي. 


وشارك فى الحوار عبر سكايب النجوم دلال عبد العزيز ، داليا البحيري و طارق الابيارى و عمرو وهبه للحديث عن اطرف المواقف التى جمعتهما بالزعيم عادل امام.

مسلسل فلانتينو بطولة الفنان الكبير عادل امام وتم عرضه في شهر رمضان .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. سليمان عيد يهنئ حمدى المرغنى بـ عيد ميلاده

محمد أنور يهنئ حمدى المرغنى بـ عيد ميلاده على طريقته الخاصة

في فلانتينو .. حمدي الميرغني: عملي مع الزعيم عادل إمام شرف كبير

حمدي المرغني يوجه رسالة للزعيم عادل إمام

حمدى المرغني يوجه رسالة لـ متابعيه والجمهور.. أنت والزعيم عاملين شغل حلو أوي

رامي رضوان ساخرًا من أحمد زاهر في "البرنس": فرحت فيك قوي يا فتحي

ترشيحاتنا

طارق يحيى عن الانتقادات لقناة الزمالك: زهقنا.. فيديو

من أوزبكستان.. الكويت تقبض على سيدة تفتعل حركات إغراء.. شاهد

أخبار الأهلي .. المستشار القانوني للنادي يستقيل من منصبه .. سيد عبد الحفيظ يستعد لعودة التدريبات

والد أحمد فتحي يكشف تفاصيل إصابة زوجة نجله وبناته ب كورونا.. فيديو

رامي صبرى وزوجته شيما صابر في حصة تمارين رياضية

الخدمة ديلفري.. خطوات استخراج شهادة الميلاد من الإنترنت.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مؤلم.. سقوط عجوز غارقًا في دمائه على يد الشرطة الأمريكية| فيديو

4 أطعمة تحفز الجسم على حرق الدهون الزائدة

عصابة مسلحة تستغل أزمة كورونا لتنفيذ عملية سطو على محل تجاري.. شاهد