الغاليين قوي.. رامي رضوان يعلق علي استضافته رامي إمام وحمدي المرغني

الغاليييين قوي قوي نورتوني وشرفتوني واسعدتونااااا ❤❤ مبرووووك نجاح المسلسل ويارب كل عمل أنجح من اللي قبله 👍🏼 #فالنتينو #رمضان٢٠٢٠