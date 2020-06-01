أحدث ظهور لـ أوس أوس بصحبة حمدي المرغني.. شاهد

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وظهر أوس أوس بصحبة حمدي المرغني في حديقة المنزل، وجاءت التعليقات كالآتي:

ربنا يخليكوا لبعض ، كنتوا عاملين شغل جامد ، منورين ، بحبكم اوي ، هو المسلسل مش هيتعاد تاني





يذكر أن آخر أعمالهم مسلسل "اتنين فى الصندوق " بطولة الفنان أوس أوس والفنان حمدى الميرغنى وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.





المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.





ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.