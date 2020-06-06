بعد تسجيل 397 ألف حالة وفاة.. أستاذ أمراض جرثومية: نلاحظ انخفاضا في انتشار كورونا حول العالم

قال الدكتور زاهى الحلو، أستاذ الأمراض الجرثومية المعدية، إن فيروس كورونا يختلف من بلد إلى آخر، حيث إن بعض البلاد اتخذت إجراءات صارمة واستطاعت أن تسيطر عليه أكثر من غيرها.









وأضاف "الحلو"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا لم ينته بعد بتسجيله الآن 397 ألف حالة وفاة حول العالم، إلا أنه الآن بدأت حدة انتشاره تخف وبدأت حالات الوفاة فى الانخفاض.









وأشار إلى أنه من الخطر فتح المطارات مرة أخرى، حيث إن ذلك سيساعد على انتشار الفيروس مرة أخرى، ويجب الانتظار بضعة أشهر حتى ينتهى نهائيا.









وتابع أنه بعد مرور عدة أشهر على فيروس كورونا أصبح هناك احتراز أكثر من قبل الأطباء بالمستشفيات أو من قبل المواطن العادى وارتدائه للكمامات وأخذه للتدابير ضد الوباء، منوها إلى ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى.









وأوضح أن فيروس كورونا بدأت الآن فعاليته تنخفض على جسم الإنسان، بالإضافة إلى الإجراءات الإحترازية التى قامت بها بعض الدول والتى خفضت من نسبة الفيروس.