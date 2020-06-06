48% من المستهدف.. محافظ المنوفية: تحصين 180 ألف ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحصين 180 ألف و 582 رأس من الأبقار والاغنام والجاموس ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع منذ إنطلاق الحملة بنسبة تنفيذ 48 % من الأعداد المستهدفة بالحملة.





وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع علي مستوي مراكز ومدن وقري المحافظة والتى انطلقت يوم السبت الموافق 18 إبريل الماضي





كما شدد علي ضرورة إتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا .





ومن جانبه أوضح مدير مديرية الطب البيطري بأنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمي القلاعية ،وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر





مشيرا بأنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين وتشديد الإجراءات الرقابية علي الأسواق .





ووجه محافظ المنوفية المواطنين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمي القلاعية والحفاظ علي الثروة الحيوانية.