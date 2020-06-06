AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خططا لسرقة محل عمله.. عامل وشقيقه يتعديان على مشرف محطة وقود بمدينة نصر

السبت 06/يونيو/2020 - 12:37 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبرى
استعان عامل بمحطة وقود بمدينة نصر بشقيقه لسرقة أموال المحطة، حيث تسللا ليلا إلى المحطة محاولين سرقة أموال الوردية، إلا أن مشرف الوردية شاهدهما فقاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض، فيما نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض على المتهمين.


وشدد اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.


وفى أثناء مرور المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بدائرة القسم، تمكن من ضبط عامل بمحطة وقود وشقيقه فور محاولتهما الشروع فى سرقة مبلغ مالى من داخل المحطة  "محل عمله" كرهًا عن مشرف الوردية الليلية بالمحطة "مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس واشتباه ارتجاج بالمخ" وضبط بحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة"- عتلة حديدية "عليها آثار دماء").


واعترفا بارتكاب الواقعة، وذلك نظرًا لطبيعة عمل الأول بالمحطة وعلمه باحتفاظ مشرف الوردية بمبالغ مالية "الإيراد اليومى للمحطة" داخل غرفة ملحقة بالمحطة، فاستعان بشقيقه لتنفيذ مخططه وتسللا للغرفة، وبعد أن استشعر بهما المجنى عليه، تعدى عليه أحدهما بالضرب باستخدام عتلة حديدية محدثًا إصابته ولاذا بالفرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذروا من الجيران.. كشف غموض سرقة أموال ومجوهرات من شركة بمدينة نصر

حبس عامل لسرقته مشغولات ذهبية من داخل شركة بمدينة نصر

بقيمة 3.7 مليون جنيه.. ضبط عصابة تسرق محلات مستحضرات التجميل في التجمع الخامس

ترشيحاتنا

لدعم جهود استقرار ليبيا..السيسي يستقبل عقيلة صالح وخليفة حفتر

اسيادك وتاج رأسك.. إعلامية كويتية تقصف جبهة قطري تطاول على مصر ودول المقاطعة

بينهم ريم البارودى.. الأعلى للإعلام يقرر منع هؤلاء من الظهور على الشاشة

بعد إرسال مصابين إلى شواطئ إسبانيا.. استشارى يكشف عن دور الصحة النفسية في علاج كورونا

للوقاية من كورونا.. فرنسا تحول مخزون النبيذ غير المبيع لـ جل مطهر

من جورج فلويد للطفلة زهرة.. مؤشر الإنسانية يرجع إلى الخلف

AdvertisementS

بينهم ريم البارودى.. الأعلى للإعلام يقرر منع هؤلاء من الظهور على الشاشة

وفاة مذيع سعودى شهير غرقا فى البحر.. تفاصيل

المصل واللقاح: جزء كبير من مصابي كورونا بمصر يمرون بأعراض بسيطة.. والفيروس يفقد قدراته

لضبط المشهد..منع 5 مذيعات من الظهور الإعلامي لمدة عام

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

من صندوق إعانات الطوارئ.. القوى العاملة: صرف 171 مليون جنيه لـ 162 ألف عامل في 1530 منشأة سياحية

ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا..مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطي فى ليبيا.. تفاصيل

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

انتظروا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا.. عبر هذا الرابط

باحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة كورونا: انتظروا المصل في ديسمبر

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شعب قهر كورونا.. قصة نداييشميي الرئيس الجديد لبوروندى.. بروفايل

بمكياج جذاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها