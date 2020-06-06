خططا لسرقة محل عمله.. عامل وشقيقه يتعديان على مشرف محطة وقود بمدينة نصر

استعان عامل بمحطة وقود بمدينة نصر بشقيقه لسرقة أموال المحطة، حيث تسللا ليلا إلى المحطة محاولين سرقة أموال الوردية، إلا أن مشرف الوردية شاهدهما فقاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض، فيما نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض على المتهمين.





وشدد اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.









وفى أثناء مرور المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بدائرة القسم، تمكن من ضبط عامل بمحطة وقود وشقيقه فور محاولتهما الشروع فى سرقة مبلغ مالى من داخل المحطة "محل عمله" كرهًا عن مشرف الوردية الليلية بالمحطة "مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس واشتباه ارتجاج بالمخ" وضبط بحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة"- عتلة حديدية "عليها آثار دماء").









واعترفا بارتكاب الواقعة، وذلك نظرًا لطبيعة عمل الأول بالمحطة وعلمه باحتفاظ مشرف الوردية بمبالغ مالية "الإيراد اليومى للمحطة" داخل غرفة ملحقة بالمحطة، فاستعان بشقيقه لتنفيذ مخططه وتسللا للغرفة، وبعد أن استشعر بهما المجنى عليه، تعدى عليه أحدهما بالضرب باستخدام عتلة حديدية محدثًا إصابته ولاذا بالفرار.