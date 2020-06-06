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محافظات

بنسبة نجاح 99.74%.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

السبت 06/يونيو/2020 - 12:37 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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محمد امين
اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2020 بنسبة نجاح 99.74 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.


وصرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 66 ألفا و980 طالبا وبلغ عدد الطلاب الناجحين 66 ألفا و806 طلاب.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2020 بنسبة نجاح 100% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 12 طالبا.

كما تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2020 بنسبة نجاح 97,56% حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 41 طالبا وعدد الناجحين 40 طالبا، وكذا تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 87.61% وتقدم للامتحان 6053 طالبا وحضر 5303 طلاب.

وتم أيضا اعتماد نتيجة امتحان إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 100% حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 120 طالبا.

من جانبه أعرب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا ضرورة مواصلة مسيرة التفوق كونها السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.
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