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حوادث

للإنفاق على المخدرات.. الشرطة تضبط مدمنا حاول بيع أتوبيس سرقه من صاحبه

السبت 06/يونيو/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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محمد صبرى
لم يجد مدمن وسيلة للإنفاق على السموم التى يتعاطاها سوى قيامه بسرقة أتوبيس رحلات يعمل عليه كسائق، ومحاوله بيعه كخردة لشراء المخدرات، حيث تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من ضبط المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


وكان المقدم محمد الشموتى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، تمكن من ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم أوسيم بالجيزة "له معلومات جنائية"، حال قيامه بعرض أتوبيس رحلات مُنتهى التراخيص منذ عام 2017م للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.


وبمناقشته أقر بعمله على السيارة كسائق، وقيامه بسرقتها من مالكها بأسلوب "المغافلة" بقصد بيعها كخردة لشراء مواد مخدرة بقصد التعاطى.

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