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حوادث

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

السبت 06/يونيو/2020 - 10:45 ص
شواذ الجيزة
شواذ الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل واقعة ضبط 3 شواذ جنسيا داخل إحدى الشقق السكنية.

وقالت تحريات مباحث آداب الجيزة، إنه تم رصد إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والمواقع الإبحاية لـ 3 شواذ جنسيا، تتضمن الإعلان عن ممارسة الشذوذ واستقطاب الرجال.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين داخل احدى الشقق، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.

وشرحت التحريات أن المتهمين يرتدون ملابس واكسسوارات السيدات، بقصد استقطاب الرجال والشباب حديثى السن ممن لهم ميول جنسية غير سوية لـ ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور والشذوذ.

وبإجراء التحريات تبين قيام المتهمين بإدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور، ويتم الاتفاق مع الرجال مقابل مبالغ متفاوتة تقارب الـ500 جنيه في النصف ساعة، حيث تم ضبط المتهمين وتحرر المحضر رقم 8985 الجيزة وبعرضهم علي النيابة المختصة أمرت بحبسهم ٤ ايام علي ذمة التحقيقات. 
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