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محافظات

المدينة الجامعية تستقبلهم.. خروج وتعافي 116 من المصابين بفيروس كورونا في بني سويف

السبت 06/يونيو/2020 - 01:58 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف عن تعافي 4 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 116 حالة "غادروا المدينة الجامعية منذ تشغيلها اعتبارا من الرابع من شهر مايو لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام". 

جاء ذلك في تقرير مديرية الصحة اليومي الذي يتم عرضه على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم عن الموقف الصحي بالمحافظة، ومستجدات فيروس كورونا، ومتابعة منظومة العمل بالمستشفيات التي تتعامل مع حالات الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث يتم استقبال الحالات عددا من المستشفيات الحكومية والنوعية، بجانب تخصيص المدينة الجامعية (بنات) لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، والتي تعد حالتها الصحية مستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض.

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وأكد محافظ بني سويف مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول.

وأشاد بالفرق والأطقم الطبية التي تتقدم الصفوف في مجابهة تداعيات المرض، مؤكدا أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لا تدخر جهدا في توفير متطلباتهم الوقائية، واحتياجات المنظومة الصحية لمواصلة المشوار لمواجهة الفيروس بالشكل المطلوب.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، خلال استعراضه لتفاصيل وبنود التقرير، أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال تلك الحالات عن طريق مديرية الصحة، حيث تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.
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