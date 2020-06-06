المدينة الجامعية تستقبلهم.. خروج وتعافي 116 من المصابين بفيروس كورونا في بني سويف

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف عن تعافي 4 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورون ا وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 116 حالة "غادروا المدينة الجامعية منذ تشغيلها اعتبارا من الرابع من شهر مايو لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام".





جاء ذلك في تقرير مديرية الصحة اليومي الذي يتم عرضه على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم عن الموقف الصحي بالمحافظة، ومستجدات فيروس كورونا، ومتابعة منظومة العمل بالمستشفيات التي تتعامل مع حالات الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث يتم استقبال الحالات عددا من المستشفيات الحكومية والنوعية، بجانب تخصيص المدينة الجامعية (بنات) لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، والتي تعد حالتها الصحية مستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض.





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وأكد محافظ بني سويف مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول.





وأشاد بالفرق والأطقم الطبية التي تتقدم الصفوف في مجابهة تداعيات المرض، مؤكدا أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لا تدخر جهدا في توفير متطلباتهم الوقائية، واحتياجات المنظومة الصحية لمواصلة المشوار لمواجهة الفيروس بالشكل المطلوب.



