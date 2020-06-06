AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقترحت عقد لقاء مع وزيرة الصحة.. غرفة خدمات الرعاية الطبية: لسنا جهة تحديد أسعار المستشفيات الخاصة

السبت 06/يونيو/2020 - 02:08 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات أن الغرفة وأعضاءها جميعا شركاء مع الدولة فى خدمة المجتمع لاسيما في اللحظات الحالية التي تواجه فيها الدولة بكامل إمكانياتها جائحة كوفيد 19.

وقال "عبد المجيد"، إنه طبقا لقانون حماية المنافسة فإن غرفة مقدمي الخدمات الطبية ليست جهة منوطة بتحديد أسعار المستشفيات الخاصة، وليس من اختصاصاتها أو أهدافها، وأن أسعار الخدمة يحددها كل مقدم خدمة منفردًا بناءً على تكلفته وأن الغرفة لا تتدخل فى ذلك، وليس من اختصاصاتها أو أهدافها.


وأوضح أن مستشفيات القطاع الخاص نفذت قرار وزارة الصحة بتخصيص مناطق للفرز والعزل لحالات الاشتباه، لحين أجراء التحاليل اللازمة وفى حالة ثبوت إيجابية الحالة يتم نقلها إلى مستشفيات العزل الحكومية.

وأضاف أن المستشفيات الخاصة ترسل تقارير معلومات يومية إلى مديريات العلاج الحر التابعة للوزارة تتضمن عدد الأسرّة المشغولة وغير المشغولة وعدد الأسرّة بالرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المشغولة وغير المشغولة، وكذلك حضانات الأطفال ورعاية الأطفال، في حالة الاحتياج إلى مشاركة القطاع الخاص، وبذلك تكون الوزارة على علم بكل الإمكانيات المتاحة لدى القطاع الصحى الخاص لاستخدامها عند الحاجة.

وأشاد بالدور المتميز لوزارة الصحة وكافة الوزارات الأخرى على الأداء الممتاز لمواجهة هذه الجائحة.

وشدد عبد المجيد على ضرورة ضمان تدبير احتياجات مستشفيات القطاع الخاص، من قبل الجهات المعنية ومنها هيئة الشراء الموحد، من الأدوية المضادة للفيروسات وغيرها من المدرجة ضمن البرتوكول العلاجى ولا تتوافر في الأسواق وأيضا توفير مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية بأسعار مقبولة أسوة بالمستشفيات الحكومية، وذلك لخفض التكلفة اذا ما طلب من المستشفيات الخاصة علاج حالات الكورونا . 

وأكد أنه يجب وضع معايير ومواصفات للمستشفيات التى تقوم بعلاج حالات الكورونا ويفضل أن تكون المستشفي بكاملها حتى لا تتعرض الحالات المرضية الأخرى لاى ضرر.

واقترح رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص أن يكون هناك لقاء بين مقدمى الخدمة ووزيرة الصحة لمناقشة الأمور الخاصة بالتعاون بين الوزارة ومقدمى الخدمة كما حدث سابقًا فى التعاون فى المبادرات الرئاسية وعلاج قوائم الانتظار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. الصحة تحذر المستشفيات الخاصة من عدم استقبال المرضى وتلزمها بـ 8 إجراءات

فيديوجراف.. الصحة تلزم المستشفيات الخاصة ب 8 إجراءات

الصحة: 155 إصابة جديدة بـ كورونا و5 وفيات .. نستخدم 14 مستشفى للعزل من أصل 30 .. وإجمالي المصابين 2505 حالات من ضمنهم 553 تم شفاؤهم و183 وفاة

يخفف الضغط عن "الحميات والصدر".. برلماني يشيد بوضع تسعيرة للمستشفيات الخاصة لمواجهة كورونا

نواب يضعون روشتة لمشاركة مستشفيات القطاع الخاص في مواجهة كورونا.. ومطالبات بتسعيرة جبرية.. برلمانيون: محاربته مسئولية وليست بيزنس

مقدمي الخدمات الصحية: 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من تسعيرة وزارة الصحة لمرضى كورونا

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأحمر

باهر المحمدى آخر من يعلم بعرض ألميريا الإسباني

27 يونيو الحكم على سما المصري في اتهامها بالتحريض على الفسق

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

من صندوق إعانات الطوارئ.. القوى العاملة: صرف 171 مليون جنيه لـ 162 ألف عامل في 1530 منشأة سياحية

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد على باب الوزير يتكرر في جنوب أفريقيا.. القصة الكاملة لأسهل عملية سرقة في التاريخ.. صور

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شعب قهر كورونا.. قصة نداييشميي الرئيس الجديد لبوروندى.. بروفايل