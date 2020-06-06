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محافظات

تقديم مقترحات لرئاسة الوزراء.. "تجارية الإسكندرية" تناقش أوضاع أصحاب المقاهي المغلقة في ظل كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اجتماعًا لمناقشة أوضاع أصحاب المقاهي، في ظل تلك الظروف، والالتزام بقرار إغلاق المقاهي لأجل غير مسمى منذ 17 مارس الماضي، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

عقد الاجتماع بمقر الغرفة، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة، والبوري متولي، رئيس شعبة المقاهي، وعدد من أعضاء الشعبة بالغرفة.

وناقش الاجتماع الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها أصحاب المقاهي جراء أزمة فيروس كورونا وقرار الإغلاق، إضافة إلى بعض الموضوعات التي تخص الشعبة في الوضع الحالي.

وصدر عن الاجتماع عدد من التوصيات كان من أهمها، تقديم اقتراح إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للنظر في إمكانية فتح المقاهي وتقديم خدمة "التيك واي"، بدون جلوس أو انتظار، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، كالتباعد الاجتماعي، ووسائل الوقاية اللازمة، مع تحديد جهة رقابية للإشراف على الالتزام التام بالقرار والإجراءات الاحترازية.

كما بحث الاجتماع تقديم مقترح آخر إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإمكانية ترحيل الالتزامات المادية المقررة على أصحاب المقاهي من ضرائب وتأمينات ومياه وكهرباء وغاز، لمدة ستة أشهر، مع الإعفاء من ما يستحق خلال فترة التوقف.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على إرسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن المشاكل التي تواجه أصحاب المقاهي، إضافة إلى التوصيات التي خرج بها الاجتماع.
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