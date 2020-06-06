فض 4 أسواق شعبية غرب الإسكندرية لمنع انتشار كورونا.. صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية ، اليوم السبت، حملاتها التي استهدفت فض تجمعات الأسواق والتجمعات، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة الأسواق العشوائية وفض التجمعات، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ففي نطاق حى العامرية أول غرب الإسكندرية، قامت أجهزة الحي بالتنسيق مع أجهزة الأمن، بفض 4 أسواق مخالفة وهي قرى سند، وحارس، والمسيري، وطيبة، بمنطقة النهضة.





وقامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية برفع الاشغالات بشارع الشرقاوي وشارع الجمهورية، وسوق البردويل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق.





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كما قامت إدارة إشغال الطريق بحي ثان المنتزه بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق، بشن حملة لرفع الإشغالات بميدان كوبري المندرة قبلي.



