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محافظات

فض 4 أسواق شعبية غرب الإسكندرية لمنع انتشار كورونا.. صور

السبت 06/يونيو/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم السبت، حملاتها التي استهدفت فض تجمعات الأسواق والتجمعات، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة الأسواق العشوائية وفض التجمعات، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ففي نطاق حى العامرية أول غرب الإسكندرية، قامت أجهزة الحي بالتنسيق مع أجهزة الأمن، بفض 4 أسواق مخالفة وهي قرى سند، وحارس، والمسيري، وطيبة، بمنطقة النهضة.

وقامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية برفع الاشغالات بشارع الشرقاوي وشارع الجمهورية، وسوق البردويل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق.

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كما قامت إدارة إشغال الطريق بحي ثان المنتزه بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق، بشن حملة لرفع الإشغالات بميدان كوبري المندرة قبلي.

وتأتي تلك الحملة ضمن الحملات التي يشنها حي ثان المنتزه لإستعادة المظهر الحضاري ولفتح الطريق أمام المارة، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بقرار رئاسة مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد ولحماية المواطنين من المخاطر.
فض 4 أسواق شعبية غرب الإسكندرية لمنع انتشار كورونا.. صور
فض 4 أسواق شعبية غرب الإسكندرية لمنع انتشار كورونا.. صور
فض 4 أسواق شعبية غرب الإسكندرية لمنع انتشار كورونا.. صور
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