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محافظات

برلمانى بالمنيا يناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما

السبت 06/يونيو/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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ايمن رياض
ناشد النائب الدكتور سمير رشاد رشاد أبو طالب ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط ، شمال المنيا ، جميع المواطنين المتماثلين للشفاء بعد اصابتهم بفيروس كورونا المستجد ، بعد مرور 14 يوما علي شفائهم  بسرعة التوجه إلى بنك الدم الرئيسي القومي ، لتبرعهم بالدم " البلازما " ،  وذلك لإنقاذ حياة  مرضي الكورونا في الحالات الحرجة .

وحث "أبو طالب" أصدقائه النواب والقيادات الشعبية والمجتمع المدني بضرورة متابعة المتماثلين بالشفاء واصطحابهم لبنك الدم الرئيسي للتبرع ب " البلازما " ، لإنقاذ حياة اخواتنا المصابيين بهذا الفيروس .

وأكد "أبو طالب" ، علي ضرورة تكاتف الجميع مع القيادة السياسية الحكيمة من أجل العبور من هذه المحنة العصيبة الذي تستدعى الوقوف بجدية وحسم حتى نعلن خروج هذا الفيروس اللعين من مصر وتعود الحياة بطبيعتها مثلما كانت .

ولفت البرلماني ، إلى أن بلازما دم المتعافي يمكن أن تكفي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها وتشمل ( فصيلة الدم، الأجسام المضادة للفصائل، تحاليل الفيروسات بطريقة الوميض الضوئي للكشف عن أمراض الكبد الوبائي C-B، نقص المناعة والزهري) بالإضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات NAT وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم، كما يتم إجراء تحاليل خاصة بكفاءة البلازما وتحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا COVID-19، والتأكد من كفاءة تلك الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.

وأشار " أبو طالب  " أن كل الإجراءات الوقائية داخل بنك الدم مأخوذه فى الاعتبار للحفاظ على سلامة المتبرع ، مشيرا أن من ليس له القدرة أنه يتوافد علي البنك للتبرع سوف يقوم فريق الدعم النفسي التابع للبنك ويتم تحديد موعد للمتاعفيين له ، ويتم ايضا الوصول الى  المنزل لك .

وطالب المواطنين ممن تماثلوا للشفاء  ويمتلكون صحة جيدة ضرورة التبرع بالدم لانقاظ المريض ، مع العلم أن فوائد التبرع هو إنقاذ أسرة كاملة تحتاج لعودة حياة طبيعية لهم ، ومن الفوائد الطبية للتبرع أيضا : زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة ( كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية ) و مع العلم أنه ثواب كبير ، فيابخت من يتبرع بنيه خالصة لوجه الله .
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