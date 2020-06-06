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قدِموا شكوى وسنحقق فيها.. زايد: أسعار المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي كورونا مبالغ فيها

السبت 06/يونيو/2020 - 07:02 م
وزيرة الصحة الدكتورة
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك مبالغة في أسعار المستشفيات الخاصة بخصوص علاج مصابي كورونا.


وتابعت "زايد" خلال حواره مع مراسل "إكسترا نيوز"،:" ده ظرف طارئ ولابد من تكاتف الجميع، مناشدة المستشفيات الخاصة بعدم المبالغة في  الأسعار ومراعاة هذا الظرف الاستثنائي.

ووجهت زايد رسالة لمواطنين، بخصوص المعاناة من ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة، قائلة:"توجهوا لوزارة الصحة وقدموا شكوي وسنحقق فيها".


وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، مستشفى أبو قير النموذجي للتأمين الصحي، بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزيرة استهلت الوزيرة جولتها بالتحدث مع المارة من المواطنين بجوار المستشفى، وأوصتهم بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، مثل غسل اليدين باستمرار، وارتداء الكمامات قبل الخروج من المنزل، والتخلص الآمن من المستلزمات الوقائية بعد استخدامها، مشددة على ضرورة التباعد الاجتماعي للحفاظ على أفراد الأسرة، مؤكدة لهم أن الدولة تبذل كل جهودها للحفاظ على حياة  المواطنين.

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