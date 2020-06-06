16 محطة بـ 5 جنيه | بدء التشغيل التجريبي للأتوبيس الكهربائي على محور المحمودية





وأوضح المهندس على صقر، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الحركة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم أن التشغيل على طريق محور المحمودية مخطط له أن يشمل 3 خطوط، مشيرا إلى أن التشغيل اليوم شمل الخط الثالث 16 محطة تبدأ من بشاير الخير، وحتى السيوف، بتعريفة 5 جنيهات.





وأشار صقر، إلى أنه جار التشغيل التجريبي لكل من خط 1 و2 بطول المحور، حيث يتضمن خط 1، الانطلاق من محطة (بشاير الخير – لورد – السيوف) بتعريفة 10 جنيهات، وخط 2 يتضمن الانطلاق والوقوف في 4 محطات وسيطة وهي (بواليو - الوكالة - لورد – الحضرة) وبتعريفة 7 جنيهات.





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وأكد صقر على أنه تم تطهير وتعقيم طافة وسائل المواصلات، بالمواد المطهرة، علاوة على إلزام المواطنين بإرتداء الكمامة، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069، المتضمن ارتداء الكمامة في جميع وسائل المواصلات بالهيئة.