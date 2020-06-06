AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

16 محطة بـ 5 جنيه | بدء التشغيل التجريبي للأتوبيس الكهربائي على محور المحمودية

السبت 06/يونيو/2020 - 08:13 م
الأتوبيس الكهربائي
الأتوبيس الكهربائي
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، برئاسة المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة، اليوم، عن بدء التشغيل التجريبي للأتوبيس الكهربائي بطول محور المحمودية، والذي يتضمن نحو 16 محطة بدءا من منطقة السيوف شرق المدينة، وينتهى ببشاير الخير بحي وسط.


وأوضح المهندس على صقر، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الحركة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم أن التشغيل على طريق محور المحمودية مخطط له أن يشمل 3 خطوط، مشيرا إلى أن التشغيل اليوم شمل الخط الثالث 16 محطة تبدأ من بشاير الخير، وحتى السيوف، بتعريفة 5  جنيهات.


وأشار صقر، إلى أنه جار التشغيل التجريبي لكل من خط 1 و2  بطول المحور، حيث يتضمن خط 1، الانطلاق من محطة (بشاير الخير – لورد – السيوف) بتعريفة 10 جنيهات، وخط 2 يتضمن الانطلاق والوقوف في 4 محطات وسيطة وهي (بواليو - الوكالة - لورد – الحضرة) وبتعريفة 7 جنيهات.


اقرأ أيضا:

وأكد صقر على أنه تم تطهير وتعقيم طافة وسائل المواصلات، بالمواد المطهرة، علاوة على إلزام المواطنين بإرتداء الكمامة، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069، المتضمن ارتداء الكمامة في جميع وسائل المواصلات بالهيئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإدارة المركزية للأتوبيسات تكشف استعداداتها لتقليل الزحام بوسائل النقل.. فيديو

تزامنا مع شم النسيم.. إيقاف وسائل النقل العام بالإسكندرية بداية من الغد

وزير الإسكان: محور المحمودية وفر 513 فدانا قابلة للاستخدام.. فيديو

رئيس الهيئة الهندسية: مركب الشهداء أول محور حر بالاسكندرية.. جاهزون لافتتاح محور المحمودية .. انطلاق بشائر الخير 4 فى أكتوبر |شاهد

السيسي يفتتح مشروع "بشاير الخير 3" بالإسكندرية .. يتفقد الوحدات السكنية والمباني الدينية .. وتوجيهات رئاسية بإحداث طفرة تنموية بالمحافظة

محافظة القاهرة: عقوبات صارمة لمخالفي قرار ارتداء الكمامة .. فيديو

ترشيحاتنا

فايلر يطالب إدارة الأهلي بإعادة التفاوض مع سيرينو

هل يجوز إعطاء الأقارب من ذبيحة النذر .. الإفتاء تجيب

عبد الستار حتيتية: وقف إطلاق النار رسالة شديدة اللهجة لمواجهة العبث بأمن ليبيا.. فيديو

قبضوا على العريس.. الأمن يكشف تفاصيل زفة ميت غمر

لا يحتاج مسحة للتأكيد.. استشاري: مصاب كورونا بأعراض خفيفة لا ينقل العدوى بعد مرور 10 أيام .. فيديو

حيل سحرية لإخراج السيارة من الغرز في الرمال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا غيرت الصحة العالمية موقفها تجاه ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة؟.. اعرف السبب

رحيل الأب الروحي للمسلمين فى جنوب السودان.. من هو السلطان عبد الباقى أيي ؟

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات لقشر البطيخ غير متوقعة