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هل يطبق التعليم عن بعد في المستقبل؟.. خبير تربوي يوضح إيجابياته لتأهيل الشباب

السبت 06/يونيو/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الخبير التربوي حسن شحاتة، إيجابيات التعليم عن بعد ودوره مستقبلا في تأهيل الشباب لمستوى علمي ومعرفي كبير.

وقال حسن شحاتة خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "اعتماد طريقة عمل أبحاث ستعمل على تنمية وتطوير القدرات الذهنية لدى الطالب فضلا عن تأهيلها للشباب للدخول لسوق العمل".

وتابع شحاتة: "التعليم عن بعد يتيح للطلاب إمكانية إعمال العقل ولن يكون لـ أسلوب التلقين والحفظ مكان، فهو يخلق جيلا قادرا على تنمية قدراته العقلية.

وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا فتحت المجال أمام تطبيق تجربة العمل عن بعد تدريجيا، بعد أن تأخرت كثيرا.
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